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Названы регионы с наиболее доступным жильем 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Названы регионы с самым доступным жильем
Фото: globallookpress.com
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, самые доступные цены на жилье зафиксированы на Крайнем Севере. В свою очередь наиболее проблематично купить жилье среднестатистической семье в регионах Юга России и на Северном Кавказе.
Эксперты уточнили, что в первом квартале 2020 года стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья возросла в среднем на 5,9%. Рост цен наблюдался в 60 субъектах страны. При этом в 23 регионах стоимость наоборот упала.
Наиболее сильное падение цен эксперты отметили в Республике Адыгея и в Республике Северная Осетия-Алания со снижением стоимости на более 9%. Кроме того, наибольший рост показателя в 54,3% был зафиксирован в Ленинградской области.
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