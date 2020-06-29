Названы регионы с самым доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, самые доступные цены на жилье зафиксированы на Крайнем Севере. В свою очередь наиболее проблематично купить жилье среднестатистической семье в регионах Юга России и на Северном Кавказе.

Эксперты уточнили, что в первом квартале 2020 года стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья возросла в среднем на 5,9%. Рост цен наблюдался в 60 субъектах страны. При этом в 23 регионах стоимость наоборот упала.

Наиболее сильное падение цен эксперты отметили в Республике Адыгея и в Республике Северная Осетия-Алания со снижением стоимости на более 9%. Кроме того, наибольший рост показателя в 54,3% был зафиксирован в Ленинградской области.