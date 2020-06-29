Эксперты спрогнозировали понижение ставки по ипотеке в России до 7% и ниже 

Ставки по ипотеке к концу года могут опуститься до 7% и ниже — с таким прогнозом, по данным РБК, выступили эксперты, в частности, агентства «Национальные кредитные рейтинги», согласно исследованию которых ипотека станет доступнее из-за снижения ключевой ставки ЦБ и госпрограммы льготных кредитов.

Средняя ставка по ипотеке в мае снизилась до минимального показателя — 7,4%. У большинства заемщиков кредит со ставкой от 9,5% до 11% годовых, и рефинансирование ипотеки под 7% и ниже для них было бы очень выгодным, говорят эксперты.

Но банки сейчас будут осторожно рефинансировать такие кредиты, отмечает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев

Павел Самиев генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» «С одной стороны, ипотека для кого-то станет менее доступной, чем раньше, поскольку они по критериям риск-менеджмента не проходят. Но, с другой стороны, для тех, кому она доступна, ставки будут сейчас дальше падать. Поэтому я с таким прогнозом согласен, что после снижения ключевой ставки и при нынешних предпосылках ипотечные ставки в течение ближайших месяцев будут снижаться, и, скорее всего, масштаб будет достаточно сильный. Но, с другой стороны, кто-то из заемщиков, которые испытывают финансовые затруднения, у кого нет подтвержденных доходов, действительно столкнутся со сложностями. Что касается рефинансирования, я думаю, сейчас не будет такого активного процесса, как было в том же 2016 году, когда после быстрого снижения ключевой ставки многие банки стали предлагать программы рефинансирования, сильно снижая уровень ставок для клиентов из других банков, поскольку боролись за клиентскую базу, предлагая достаточно сильное снижение. Сейчас, наверное, не будет такого масштабного эффекта, то есть программы рефинансирования будут, но не так распространены и не такая большая доля заемщиков ими воспользуется, как в 2016, 2017, 2018 годах».

Россельхозбанк. Некоторые банки уже предлагают и более низкие ставки по льготной программе. По данным «Дом.РФ», это делают «Открытие», ПСБ, Юникредит банк, Росбанк

Это может положительно сказаться на рынке новостроек, однако одного снижения процентной ставки недостаточно, нужно снизить первоначальный взнос, считает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев

Артем Цогоев инвестиционный директор компании «Тринфико» «Любое понижение ставок — это хорошая новость для застройщиков и для первичного рынка жилой недвижимости. Любое движение вниз играет, льет воду на мельницу застройщикам. Единственная проблема заключается в том, что сейчас по госпрограмме первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. Для многих людей сейчас это достаточно много, они не могут собрать на первоначальный взнос 20% от стоимости, поэтому рынок, и рынок первичной недвижимости прежде всего, ждет снижения этого порога, он должен быть на уровне 10-15%, чтобы еще большее количество потенциальных заемщиков приняли решение о приобретении квартиры в новостройках».

Ранее ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в июле. Сейчас она составляет 4,5% годовых, и это исторический минимум.