Назван регион России с самым доступным жильем 

Магаданская область стала регионом России с самыми доступными типовыми двухкомнатными квартирами на вторичном рынке, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

«Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 5, а чуть более 4,5 лет. В самом выигрышном положении оказались жители Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса всего на год и 7 месяцев», — указано в результатах исследования.

Всего в рейтинге представлено 83 региона.

Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. метров в Магаданской области составляет 2,9 млн руб., отмечается в исследовании.

На втором месте по доступности такого жилья — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где на двухкомнатную «вторичку» нужно будет копить минимум 2,8 года, по данным на начало 2020 года. Средняя стоимость жилья площадью 60 кв. метров там составляет 3,6 млн руб.

На третьем месте — Ненецкий автономный округ, где средняя стоимость квартиры указанной площади также составляет 3,6 млн руб. Копить на нее, по данным «РИА Рейтинг», придется минимум 2,9 года.

Москва в рейтинге доступности квартир оказалась на 13-м месте: в столице средняя стоимость двухкомнатной квартры во «вторичке» составляет 8,8 млн руб., а откладывать на нее средства российской семье придется 4,6 года, по данным на начало года. Московская область расположилась на 27 строчке регионов по доступности жилья, там стоимость «двушки» составляет в среднем 4,7 млн руб., а копить на нее придется 6 лет.

Санкт-Петербург в рейтинге занял 16-е место. В этом городе средняя стоимость двухкомнатной квартиры во «вторичке» составляет 5,8 млн руб. По данным агентства на начало года, копить на такое жилье российская семья будет 5 лет.

Согласно исследованию, наименее доступное вторичное жилье в Севастополе, там средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. метров составляет 4,9 млн руб., копить на него российская семья будет минимум 15,5 лет.