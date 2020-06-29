Ольга Бузова поделилась первым кадром ремонта в новой квартире Девушка недавно приобрела свою первую недвижимость за 120 миллионов рублей

Телеведущая опубликовала пост, в котором рассказала, что наконец обзавелась собственной квартирой.

«Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 рублей, не стыдясь даже мыть лестничные пролеты… Купила себе квартиру мечты. Ааа, я до сих пор не могу поверить, что это случилось», — написала Ольга.

Недвижимость Ольга приобрела еще прошлым летом, но девушке было сложно найти время, чтобы начать там ремонт. Накануне же певица наконец согласовала дизайн-проект новой квартиры.

«Это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв», — подытожила Ольга.