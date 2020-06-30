Ставки аренды квартир в Москве обновили минимум

После снятия режима самоизоляции минимальная стоимость аренды квартиры в Москве упала до 16-17 тысяч рублей в месяц. По таким ставкам предлагаются варианты в ветхом состоянии, требующие капитального ремонта, со старой наборной мебелью, расположенные в спальных районах Москвы, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Также этого минимума хватит, что снять малогабаритную квартиру (общей площадью около 10 квадратных метров), отмечают риелторы. За 18 тысяч рублей уже можно найти малогабаритную студию побольше (площадью 12 метров), с мебелью и ремонтом, или однокомнатную квартиру на первом этаже жилого дома.

За 20 тысяч рублей в месяц на рынке представлены варианты площадью более 30 квадратных метров в жилом состоянии, с наборной мебелью и техникой невысокого качества. Большинство из них также расположены на первых этажах пятиэтажных домов в спальных районах Москвы. В этом же бюджете есть более современные квартиры, но без мебели, или малогабаритные лоты с хорошей мебелью и техникой в спальных районах столицы.

«Стоимость комфортных вариантов с ремонтом, оснащенных современной техникой и необходимой мебелью, начинается от 26-27 тысяч рублей в месяц, — констатируют эксперты. — Структура спроса после карантина практически не изменилась. Наиболее популярны комфортные для жизни варианты стоимостью от 26 тысяч. На квартиры в плохом состоянии с очень старым ремонтом спрос традиционно невысок».

В мае москвичей предупредили об угрозе бегства арендаторов квартир. Клиентов на рынке съемного жилья становится все меньше, квартиры освобождаются и пополняют рынок, что приводит к росту уровня конкуренции среди арендодателей, заявили риелторы.