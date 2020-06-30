В Каннах выставили на продажу поместье Брижит Бардо 

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Во французском курортном городе Канны выставили на продажу поместье Брижит Бардо, где актриса проводила летний отдых. Недвижимость оценивается в 6,49 миллиона долларов (506,5 миллиона рублей), пишет Observer.

Четырехэтажный замок, чья история уходит корнями в XIII век, был значительно отреставрирован между 1998 и 2011 годами. Площадь здания — 600 квадратных метров.

Деревянный интерьер в старинном стиле сочетается с каменной облицовкой стен. Внутри дома есть восемь спален, восемь ванных комнат, хаммам, просторная кухня, столовая с подвесной люстрой, личная библиотека, винный погреб и лифт, позволяющий добраться на нужный этаж. Украшением главного зала является оригинальный камин XIV века. Широкие стеклянные двери ведут на террасу, оборудованную зоной барбекю с печью для приготовления пиццы.

Для гостей предусмотрен отдельный дом с пятью спальнями. На территории с виноградниками и садом также имеется бассейн, студия и спа-салон.