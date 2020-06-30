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В Каннах выставили на продажу поместье Брижит Бардо 

Lenta.ru 2 часа назад
В Каннах выставили на продажу поместье Брижит Бардо
Фото: Christie's International Real Estate
Во французском курортном городе Канны выставили на продажу поместье Брижит Бардо, где актриса проводила летний отдых. Недвижимость оценивается в 6,49 миллиона долларов (506,5 миллиона рублей), пишет Observer.
Четырехэтажный замок, чья история уходит корнями в XIII век, был значительно отреставрирован между 1998 и 2011 годами. Площадь здания — 600 квадратных метров.
Деревянный интерьер в старинном стиле сочетается с каменной облицовкой стен. Внутри дома есть восемь спален, восемь ванных комнат, хаммам, просторная кухня, столовая с подвесной люстрой, личная библиотека, винный погреб и лифт, позволяющий добраться на нужный этаж. Украшением главного зала является оригинальный камин XIV века. Широкие стеклянные двери ведут на террасу, оборудованную зоной барбекю с печью для приготовления пиццы.
Для гостей предусмотрен отдельный дом с пятью спальнями. На территории с виноградниками и садом также имеется бассейн, студия и спа-салон.
В начале июня в другом популярном туристическом месте — Ницце — выставили на продажу роскошную виллу, где раньше жил голливудский актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда. Стоимость недвижимости составляет 30 миллионов евро.
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Комментарии
Недвижимость , Шон Коннери , Джеймс Бонд
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