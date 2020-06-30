В Европе захватывают дома россиян

Бродяги захватывают дома в Европе. Об этом сообщает «Газета.ru».

Сквоттинг, как сообщал «Рамблер», — самовольное заселение, как правило, бездомных, в жилье, которое пустует. В Европе эта проблема существует давно, однако во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, усугубилась. Это объясняется ухудшением уровня жизни населения, а также тем, что владельцы недвижимости, которые не живут в ней постоянно, были лишены возможности посещать ее из-за ограничения возможности передвижения.

Жительница провинции Испании Альмерия по имени Наталья подтверждает ухудшение ситуации со сквоттерами. По ее словам, нередко сквоттеры, которых в Испании называют оккупантами, заселяются в чужие дома целыми семьями.

«Захватчики — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США. От бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган», — рассказала женщина.