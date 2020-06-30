Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.82
$
70.80
79.40
79.60
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.00
78.70
Индексы и котировки Brent
41.50
+0.14 Золото
1771.36
+0.05 РТС
1239.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.06
1.1201
–0.0122
15.06
1.1323
26.06
18.06
04.06

Как в Европе захватывают дома россиян 

Артём Кульша 3 часа назад
В Европе захватывают дома россиян
Фото: Reuters
Бродяги захватывают дома в Европе. Об этом сообщает «Газета.ru».
Cкупающих жилье за границей россиян не испугал коронавирус
Сквоттинг, как сообщал «Рамблер», — самовольное заселение, как правило, бездомных, в жилье, которое пустует. В Европе эта проблема существует давно, однако во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, усугубилась. Это объясняется ухудшением уровня жизни населения, а также тем, что владельцы недвижимости, которые не живут в ней постоянно, были лишены возможности посещать ее из-за ограничения возможности передвижения.
Жительница провинции Испании Альмерия по имени Наталья подтверждает ухудшение ситуации со сквоттерами. По ее словам, нередко сквоттеры, которых в Испании называют оккупантами, заселяются в чужие дома целыми семьями.
«Захватчики — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США. От бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган», — рассказала женщина.
В свою очередь, юрист Рубен Маркарьян объяснил, что захват жилья в Испании стол распространен, потому что в местной Конституции прописано право на жилье, и сквоттеров крайне сложно выселить.
Видео дня. Центробанк установил официальный курс валют на 30 июня
Комментарии 618
Недвижимость , Статьи , Рубен Маркарьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
«Северный Поток — 2» пугает
«Северный Поток — 2» пугает
США сворачивают давление на «Северный поток-2»
США сворачивают давление на «Северный поток-2»
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
03:11
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
Экономика
Доллару предрекли серьезный обвал
00:10
Доллару предрекли серьезный обвал
Экономика
Цена на бензин в России побила исторический рекорд
02:56
Цена на бензин в России побила исторический рекорд
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение