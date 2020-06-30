Подсчитана стоимость жилья в «Москва-Сити» 

Начальная стоимость апартаментов в московском деловом центре «Москва-Сити» колеблется в районе 30 миллионов рублей. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты подсчитали, что за последние два года чаще всего покупатели интересовались жильем в объекте «Башня Федерация» — почти 800 тысяч запросов. Купить апартаменты здесь можно от 22,5 миллиона рублей. Площадь предложения составляет 49 «квадратов». Самый дорогой лот продается за 2,6 миллиарда рублей. Его площадь равняется почти 2,2 тысячи квадратных метров.

Вторую строчку заняла Башня «Око» — 300 тысяч запросов. Здесь жилая недвижимость стоит от 33,5 миллиона рублей. Площадь лота при таком раскладе составит 72 квадратных метра. Самый дорогой объект, который экспонируется в открытых базах, обойдется будущему собственнику в 380 миллионов рублей. Площадь лота равняется 295 «квадратам», он располагается на 80-м этаже небоскреба.

Замыкает тройку лидеров Imperia Tower — примерно 210 тысяч запросов. Купить двухкомнатное жилье в этой башне в настоящий момент получится минимум за 22 миллиона рублей. Площадь такого объекта, расположенного на 40-м этаже, составляет 54 «квадрата». Самый роскошный лот обойдется покупателю в 500 миллионов рублей — 58-й этаж, 940 квадратных метров.

Специалисты отмечают, что активнее всего недвижимостью на Пресненской набережной, где и находится «Москва-Сити», интересуются клиенты из Казахстана и Китая.