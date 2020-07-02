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Квартиры в российских городах массово подорожали 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Квартиры в российских городах массово подорожали
Фото: ТАСС
По итогам первого полугодия 2020-го квартиры подорожали в новостройках 63 из 70 крупнейших городов России, в семи подешевели. Самый значительный рост зафиксирован в Сочи, где квадратный метр прибавил в цене более 15 процентов, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
За последние полгода цены на первичном рынке недвижимости России в среднем поднялись на 6 процентов, подсчитали аналитики. Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерово (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
В число городов с подешевевшими новостройками вошли Нижний Тагил, Грозный, Курган, Магнитогорск, Астрахань, Киров и Москва. Размер падения цен в них составил от 0,1 до 14 процентов. В столице к концу полугодия средняя стоимость квадратного метра опустилась до 222 тысяч рублей (без учета элитного предложения).
Средняя цена нового жилья по всем городам составила к 1 июля 62,8 тысячи рублей за метр, средняя стоимость квартиры — 3,59 миллиона рублей.
«Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета. Это был роскошный антикризисный подарок застройщикам, которым теперь не нужно снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей, — констатируют эксперты. — Многие компании после отмены локдауна отметили высокий спрос на квартиры, хотя количество сделок пока не сравнялось ни с докоронавирусным, ни с прошлогодним».
Ранее сообщалось, что по итогам мая 2020-го в России было зарегистрировано 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее. Таким образом, продажи квартир в российских новостройках в последнем месяце весны обвалились вдвое. Число сделок с привлечением ипотеки сократилось менее значительно — на четверть, до 163,9 тысячи.
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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