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Особняк с подвохом продадут за 1 фунт стерлингов 

Мария Иванова 4 часа назад
Особняк с подвохом продадут за 1 фунт стерлингов
Фото: depositphotos.com
Особняк в шотландском Арброте, построенный в стиле французской готики в XIX веке, выставили на продажу всего за один фунт стерлингов (чуть больше 86 рублей). Об этом сообщает Daily Record.
Издание отмечает, что в истории с продажей особняка «есть подвох»: аукционисты описывают здание как «находящееся в плохом состоянии», оно включено в Реестр зданий, оказавшихся под угрозой.
В компании National Property Auctions порекомендовали всем, кто задумывается о покупке особняка, первоначально обратиться за юридической консультацией.
Управляющий директор Мэнди Купер подчеркнула, что покупателя дома может заинтересовать возможность восстановить здание «в его прежнем великолепии».
Особняк, получивший название The Elms (с англ. «Вязы»), был построен для семьи Корсар, владевшей мельницами. До Второй мировой войны его использовали под отель, во время войны его реквизировало военное министерство, а позже он стал детским домом.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии решили продать за один фунт дом, расположенный в графстве Мерсисайд. Он вошел в список из 26 жилых зданий, выставленных на торги за бесценок. Еще девять домов находятся в графстве Дарем на севере Англии и вообще не имеют стартовой цены. Проблема заключается в том, что большинство этих зданий заколочены и нуждаются в серьезном ремонте.
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Недвижимость
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