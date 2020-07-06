Законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей готовят в Минфине РФ . В ведомстве уточняется список кредиторов, которые смогут участвовать в реализации мер господдержки.

Программу ипотеки хотят расширить, включив в неё помимо возможности приобретения квартир в новостройках, также и покупку квартир в недостроенных жилых домах или квартир, в которых требуется провести ремонт. Может попасть в список и строительство индивидуального жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

Издание отмечает, что субсидию можно будет получить по кредитам, заключенным с банками, «Дом.РФ» и организациями, которые аккредитованы «Дом.РФ». В организации подчеркнули, что сейчас в рамках «Семейной ипотеки» супругам с двумя или более детьми выдаются кредиты по ставке около 5%. За июнь 2020 года выдано 29,4 тысячи ипотечных кредитов.

Практически все эти кредиты выдавались в рамках ипотечных программ с господдержкой, — добавили в «Дом.РФ».

Инициатива Минфина поддерживается в Госдуме , где считают, что ипотека должна стать для россиян ещё более доступной. Тем более, что очень слабо пока развивается индивидуальное строительство.