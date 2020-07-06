Раскрыт средний размер скидки на жилье в Москве 

Большинство застройщиков, работающих на территории Москвы, в июле 2020-го анонсируют скидки на жилье в среднем на уровне 1-2 процентов, говорится в материалах, опубликованных на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Как отмечают аналитики, многие девелоперы вообще не раскрывают на своих сайтах информацию о дисконтах, но это не значит, что их нет, — просто торговаться нужно непосредственно в офисах продаж.

«И все же основной маркетинговой фишкой застройщиков летом 2020-го является ипотека с низкими или даже супернизкими ставками. Официальная ставка по программе ипотеки с господдержкой — 6,5 процента годовых. Однако многие банки готовы кредитовать покупателей новостроек и под более низкие ставки», — подчеркивают в ИРН.

По данным аналитического центра, некоторые застройщики также дополнительно субсидируют ипотеку, благодаря чему ставки могут опускаться до символических значений, но на непродолжительное время — полгода-год.

Ранее, в мае, аналитики разъяснили неизбежность снижения цен на жилье в России. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают специалисты. Его размер может достичь 30 процентов.