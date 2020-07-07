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В России подешевело вторичное жилье 

Lenta.ru и ещё 3 24 минуты назад
В России подешевело вторичное жилье
Фото: РИА Новости
По итогам первого полугодия 2020-го средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России составила 72,2 тысячи рублей, снизившись за шесть месяцев на 5 процентов, — в начале января «квадрат» стоит 75,8 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
В годовой динамике (относительно июня 2019-го) «вторичка» подешевела на 4 процента, подсчитали аналитики. К июлю 2020-го стоимость среднестатистической квартиры (56 квадратных метров) на вторичном рынке опустилась до 3,56 миллиона рублей. В январе этот показатель равнялся 3,74 миллиона рублей, год назад — 3,72 миллиона.
«Во втором квартале, большая часть которого прошла в режиме общей самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, средневзвешенная стоимость квадратного метра на вторичном рынке РФ начала снижаться: за апрель падение было небольшим, всего на 1 процент, по итогам мая квадратный метр подешевел в среднем по стране на 5 процентов, частично отыграв свое падение в июне (плюс 0,9 процента относительно мая). Таким образом, после снятия всех ограничений, рынок не смог моментально вернуться к докризисным показателям, даже несмотря на формирование отложенного спроса на протяжении двух месяцев», — констатируют в ЦИАН.
Ранее, в апреле, вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. Число сделок со «вторичкой» в обозримом будущем сократится до минимума, предупредили аналитики.
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Комментарии 1
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , ЦИАН , Lenta.ru
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