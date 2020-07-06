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В Болгарии опустели жилые дома 

Lenta.ru 2 часа назад
30% жилых домов в Болгарии опустели
Фото: Reuters
В Болгарии растет число опустевших домов. Они составляют более 31 процента от всего жилья в стране. Об этом пишет агентство Novinite.com со ссылкой на стратегию местного Министерства регионального развития и общественных работ.
Причиной послужили несколько факторов. Во-первых, постоянно растущая разница между доходами и тратами граждан. В 2013 году стоимость жилья в Болгарии была больше средних расходов в 6,3 раза, а в 2015 году — уже в 6,6. Людям тяжело не только приобрести, но и содержать свои дома.
Также из-за строительного бума 2007-2009 годов число объектов недвижимости в стране превысило число домохозяйств и достигло показателя Евросоюза: 550 единиц жилья на тысячу человек. Притом в собственности государства находятся только 2,4 процента домов, что сильно усложняет управление жилым фондом даже на уровне муниципалитетов.
В стратегии говорится, что свыше 75 процентов болгарских квартир находятся в зданиях, которым более 30 лет. Отсутствие ремонта в этих домах приводит к их быстрому разрушению, поэтому необходимо срочно обновить жилищный фонд.
Для этих целей в правительстве разрабатывают ряд мер. В частности, предлагается внести изменения в налоговое законодательство, чтобы стимулировать использование пустующего жилья в качестве социального. Также речь шла о кредитах по льготной ставке для ремонта объектов недвижимости.
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Недвижимость , ЕС
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