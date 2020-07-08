В России предложили продавать квартиры с мебелью

В России предложили продавать новые квартиры от застройщика с мебелью. Соответствующее письмо с просьбой внести такую норму в критерии стандартного жилья пришло в Минпромторг , а вскоре будет направлено и в Минстрой

Инициатива принадлежит главе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову , который включил эту идею в список предложений по поддержке деревообрабатывающей промышленности в связи с кризисом.

Меблировка квартир, по мнению парламентария, облегчит жизнь людям в регионах, которые покупают квартиры в ипотеку, поскольку минимальное обустройство жилья уже будет включено в тело кредита.

«Цены изменятся несильно, не больше 10% от стоимости квартиры, а вот спрос мы как раз увеличим. Ведь любой человек задумывается при покупке жилья о предстоящем ремонте», — приводит газета «Известия» слова чиновника.

Такая норма, по его словам, будет носить рекомендательный характер, а застройщики сами смогут определять, у каких российские компаний покупать мебель. В пресс-службе Минпромторга изданию идею не прокомментировали.

Сенатор Олег Мельниченко в беседе с журналистами сказал, что инициатива уже обсуждается в ведомстве. Мебельные компании поддерживают идею, но среди застройщиков есть те, кто относится к ней скептически. Еще нет понимания, какая именно мебель должна быть в квартире и как увеличится стоимость недвижимости.

При этом Минстрой, по мнению политика, склоняется к положительному рассмотрению вопроса.