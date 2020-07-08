Исследование: онлайн-продажи страховок выросли в четыре раза 

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вынужденная самоизоляция россиян из-за коронавируса стала причиной увеличения онлайн-продаж страховок в 4,4 раза, а продажи полисов ОСАГО в первом полугодии 2020 года выросли в 5 раз по сравнению с аналогичным отрезком 2019 года, говорится в исследовании агрегатора страховых продуктов Страховка.Ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Самый высокий рост показал е-ОСАГО — полисы заказывали на платформе в 5 раз чаще, чем в 2019 году. Средняя цена добровольного автострахования составила 5 842 рубля. Другой продукт с высокими темпами роста в онлайне — это страхование жизни от несчастного случая, популярность которого выросла в 2,5 раза, средняя стоимость программы равна 887 рублям", — говорится в отчете.

Агрегатор уточнил, что его услугами за полгода воспользовались 500 тысяч клиентов.

"Россияне, соблюдая режим самоизоляции, дистанционно оформляли договоры, а полис приходит на электронную почту, при этом документ имеет такую же юридическую силу, как и на бумажном носителе", — пояснила гендиректор агрегатора Елена Суховей.

Отметим, что объем продаж на страховом рынке России, по сообщению аналитиков Страховка.Ру, весной 2020 года сократился до 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 году. Самое существенное снижение продаж отмечено в ДМС и страховании путешественников.