Названы города США с самой дорогой недвижимостью 

Нью-Йорк возглавил список городов США с самой высокой совокупной стоимостью объектов недвижимости. По подсчетам аналитиков, все недвижимое имущество мегаполиса стоит 2,8 триллиона долларов. Об этом сообщает портал PropertyWire со ссылкой на исследование компании Lending Tree.

На втором месте — Лос-Анджелес, где этот показатель равен 2,3 триллиона. Замыкает тройку дорогих городов Сан-Франциско с 1,3 триллиона. В Нью-Йорке среднестатистическое домовладение стоит 501 тысячу долларов, выяснили эксперты, в Лос-Анджелесе — 668 тысяч долларов. Для Сан-Франциско названа цена в 959 тысяч долларов.

Самая низкая стоимость недвижимости (среди 50 крупнейших городов США) зафиксирована в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Нейплсе (Флорида) и Новом Орлеане (Луизиана). В среднем домовладения здесь оцениваются в 312 тысяч, 329 тысяч и 201 тысячу долларов соответственно.

Ранее в июле стало известно, что трехмесячный карантин, введенный из-за коронавируса, сильно ударил по показателям нью-йоркского рынка недвижимости: во втором квартале 2020-го продажи жилья в городе снизились на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.