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Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов 

Российская Газета 1 час назад
Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов
Фото: РИА Новости
Минфин не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей, оценив объём выпадающих доходов в 167,2 млрд рублей, сообщает Российский совет торговых центров.
К настоящему времени принято очень небольшое количество законов, указов и постановлений, которые бы действительно облегчали жизнь компаниям, работающим в области коммерческой недвижимости, отмечают в РСТЦ. Это, в основном, отсрочки уплаты местных налогов (налога на имущество, земельного налога), а также крайне ограниченные субсидии на те же местные налоги.
"По поводу косвенной поддержки — через инвестиции арендаторам коммерческой недвижимости — ситуация аналогичная. Арендаторы на деле получают не так много субсидий, и в любом случае поддержка арендодателей не является их приоритетом", — говорит управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.
К выпадению доходов отсрочка в их уплате не приведет, подчеркивают в РСТЦ. Но пока отрасль тратит все имеющиеся деньги на поддержание объектов в рабочем состоянии. "Мы по-прежнему просим кабинет министров и министерство финансов рассмотреть нашу просьбу о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на 2021 год", — говорит Войцеховский.
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Недвижимость , Олег Войцеховский , Минфин
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