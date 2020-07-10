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Исследование: лизинговый рынок в России может сократиться на 30-50% 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Исследование: лизинговый рынок в России может сократиться на 30-50%
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лизинговый рынок в России может сократиться на 30-50% по итогам года на фоне кризиса и остановки ряда производств в первом и втором кварталах из-за пандемии коронавируса, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики прогнозируют снижение доли лизинга в ВВП по итогам 2020 года по аналогии с кризисными 2008-2009 и 2014-2015 годами, когда при сокращении этого макропоказателя на 7,8% и 2% соответственно доля лизинга в нем снижалась до 0,5-1%. «По прогнозам НРА, снижение ВВП в 2020 году может составить 4-6%, таким образом, на фоне сокращения инвестиций в основной капитал можно ожидать сжатия рынка лизинга на 30-50%», — указывается в материалах.
НРА ожидает просрочек выплат по заключенным договорам лизинга из-за сокращения денежных потоков лизингополучателей. Это даст импульс росту проблемной лизинговой задолженности и ухудшит качество лизинговых портфелей, говорится в обзоре.
Как полагают аналитики, на фоне умеренного укрепления рубля в 2019 году многие лизинговые компании могли прибегнуть к валютному банковскому фондированию, а это на фоне ослабления национальной валюты в текущем году повлечет за собой рост финансовых расходов по обслуживанию валютного долга.
"Существует также риск сокращения процентной маржи в случае повышения учетной ставки и роста плавающих процентных ставок по уже полученным кредитам при фиксированной стоимости уже заключенных договоров лизинга", — говорится также в обзоре.
В НРА считают, что меры государственной поддержки должны иметь позитивные последствия для обеспечения относительной стабильности в промышленных сегментах, однако, эффект непосредственно для рынка лизинга, если и будет, то незначительным. «Лизингополучатели, входящие в перечень наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, с высокой долей вероятности не будут заключать новые договоры лизинга, но скорее частично направлять получаемые субсидии и/или получаемое льготное финансирование на выполнение обязательств по уже существующим договорам», — полагают аналитики.
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Недвижимость , Рынки , Экономика , РИА Новости
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