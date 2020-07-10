По 80 тыс. руб. на каждого. Эксперт заявил о переизбытки средств на россиян 

Один из аналитиков предложил решить «проблему» путем деноминации рубля.

Эксперт считает, что в России слишком много наличных денег. Их объем составляет до 80 тыс. руб. наличными на каждого жителя страны.

Такие данные озвучил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев . С точки зрения эксперта, в России пора провести очередную деноминацию рубля.

Как заявил аналитик, на начало июля общий объем наличных средств в стране составлял более 11,6 трлн руб. при этом Разуваев подчеркнул, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа многие компании и граждане обнуляют свои банковские счета. Аналитики отметил, что в последнее время все больше сотрудников получают заработную плату в конвертах, а бизнес переходит на работу по «серой» схеме.

С точки зрения Разуваева, деноминация поможет снизить цены на многие товары. Так, по мнению аналитика, бутылка воды будет стоить всего 30-70 копеек, проезд на метро подешевеет до 50 копеек, а курс доллара составит всего 70 копеек.

Однако, многие эксперты не согласились с тем, что России необходима деноминация отечественной валюты. Специалисты полагают, что такая мера может вызвать сильную панику среди населения, что приведет к массовой скупке иностранной валюты.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что процесс деноминации требуется тогда, когда происходить стремительное обесценивание денег. С точки зрения специалистов, такой процесс вызовет и проблемы у предпринимателей, которым придется массово перенастраивать кассы и банкоматы.

Напомним, что в 1998 г. в России была проведена деноминация рубля. После ее завершения одному новому рублю соответствовала тысяча старых.