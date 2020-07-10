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Символ эпохи Лужкова вновь выставили на продажу в Москве 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В Москве вновь продается дом-яйцо — здание на улице Машкова, возведенное в 2002 году и ставшее одним из ярчайших архитектурных символов эпохи мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время объект оценивается в 433 миллиона рублей. По данным Mash, владелец поднял ценник: в 2018-м «яйцо» выставляли на рынок за 356 миллионов, в 2019-м — уже за 407 миллионов рублей, теперь стоимость выросла еще на 26 миллионов.
Проект дома-яйца разработала группа архитекторов под руководством Сергея Ткаченко (он же спроектировал жилой дом «Патриарх» на Малой Бронной). Впоследствии «яйцу» безуспешно пытались найти хоть какое-нибудь применение, но спустя 18 лет после ввода в эксплуатацию оно остается невостребованным. На портале ЦИАН размещено несколько объявлений о продаже здания, в одном из них цена объекта почти достигает 447 миллионов рублей.
Риелторы описывают здание как «шедевр Москвы — квартира в виде яйца Фаберже».
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Комментарии 2
Недвижимость , Видео , Юрий Лужков , Сергей Ткаченко , ЦИАН
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