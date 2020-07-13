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В Москве заметили бум продаж сверхдорогой недвижимости 

Lenta.ru 1 час назад
В Москве бум продаж сверхдорогой недвижимости
Фото: ТАСС
В период с января по июнь 2020 года в Москве продали 69 новых квартир и апартаментов, которые, согласно официальным прайс-листам, стоят больше 100 миллионов рублей. Бум продаж сверхдорогой недвижимости заметили аналитики Urbanus.ru, материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
По данным экспертов, самой дорогой реализованной в Москве квартирой в первом полугодии стал шестикомнатный объект площадью 593,54 квадратного метра на 14 этаже элитного комплекса Brodsky. Ее стоимость составила 714,73 миллиона рублей.
«Результат в 69 сделок следует признать, безусловно, положительным сигналом для рынка высокобюджетного жилья, — констатируют аналитики. — Он означает, что спрос в этом сегменте не пострадал от кризиса и остался на прежнем уровне (год назад состоялось 68 сделок с бюджетом свыше 100 миллионов рублей). В бюджетной категории 50-100 миллионов рублей продажи шли еще активнее, чем в 2019-м».
В исследовании отмечается, что покупатели сверхдорогой недвижимости в Москве стали гораздо чаще, чем раньше, обращаться к ипотеке и рассрочке: с использованием этих инструментов в первом полугодии 2020-го заключено более 36 процентов сделок (год назад — менее 25 процентов).
Ранее в июле сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,7 миллиарда рублей, а максимальная цена квадратного метра в столичных новостройках почти достигает четырех миллионов рублей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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