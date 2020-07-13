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Президент РФ: У нас есть исторический шанс решить жилищный вопрос 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Президент РФ: У нас есть исторический шанс решить жилищный вопрос
Фото: Вечерняя Москва
Исторический шанс решить вопрос с жильем представят россиянам. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
— У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать, — отметил глава государства в рамках совещания по национальным проектам.
По его словам, чтобы снизить стоимость квадратного метра жилья, важно снять издержки в строительстве. Именно над этим предстоит подумать властям, в результате цены на жилье должны быть доступными для граждан, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что общенациональные задачи на предстоящие десять лет важно определить уже сейчас. Он добавил, что ориентиры стратегического развития страны остаются неизменными. Национальные проекты должны быть модернизированы с учетом пожеланий граждан, отметил президент.
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Комментарии
Недвижимость , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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