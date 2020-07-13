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Лукашенко предложил белорусам дачи в регионах 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Лукашенко предложил белорусам дачи в регионах
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам дачи в регионах республики, возле Минска свободных участков уже почти не осталось.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в понедельник он совершил рабочую поездку в Славгородский район Могилевской области, где в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож. Лукашенко, в частности, отметил, что пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств.
"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях — да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли — и отдать людям под дачи", — заявил Лукашенко во время церемонии.
Он обратил внимание, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако, по словам президента, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось, и "теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное".
"Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", — добавил белорусский лидер.
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Комментарии
Недвижимость , Александр Лукашенко
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