Участковые полиции получат жилье от муниципалитета

Органы местного самоуправления и региональной власти могут получить право направлять средства на обеспечение участковых уполномоченных полиции служебными квартирами. Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 15 июля.

В связи с этим законом предлагается наделить органы региональной власти и местного самоуправления правом финансировать обеспечение участковых жильём. Авторы подчёркивают, что это будут полномочия, а не обязанности субъектов и муниципалитетов.

Как ранее сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, это важный социальный закон, направленный на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей. «Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жильё для участковых полиции, — отметил Вячеслав Володин. — Между тем, у них большой объём работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан». По его словам, закон позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает.