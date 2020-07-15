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Участковые полиции смогут получать жильё от муниципалитета 

Парламентская газета 1 час назад
Участковые полиции получат жилье от муниципалитета
Фото: MOS.RU
Органы местного самоуправления и региональной власти могут получить право направлять средства на обеспечение участковых уполномоченных полиции служебными квартирами. Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 15 июля.
Закон, принятый Госдумой 7 июля, внесён на рассмотрение спикером палаты Вячеславом Володиным, главой Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и председателем Комитета по информационной политике Александром Хинштейном. Сейчас участковые имеют право получить служебное жильё не позднее 6 месяцев после вступления в должность. На практике это не всегда исполняется, в том числе из-за того, что во многих муниципалитетах нет специализированного жилищного фонда МВД России.
В связи с этим законом предлагается наделить органы региональной власти и местного самоуправления правом финансировать обеспечение участковых жильём. Авторы подчёркивают, что это будут полномочия, а не обязанности субъектов и муниципалитетов.
Как ранее сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, это важный социальный закон, направленный на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей. «Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жильё для участковых полиции, — отметил Вячеслав Володин. — Между тем, у них большой объём работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан». По его словам, закон позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает.
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Комментарии
Недвижимость , Василий Пискарев , Александр Хинштейн , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , МВД
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