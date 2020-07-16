Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.15
$
70.90
81.17
81.48
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
79.10
Индексы и котировки Brent
43.42
–0.41 Золото
1805.01
–0.06 РТС
1219.26
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
16.07
1.1413
+0.0162
01.07
1.1251
13.07
05.07
21.06

Россиянам предложат бесплатные арктические гектары 

Национальная Служба Новостей и ещё 8 1 час назад
Программу предоставления бесплатного гектара земли, действующую на Дальнем Востоке, распространят на арктические территории. У неё будут свои нюансы: например, разрешённые территории в Арктике смогут захватывать и черту города, в то время как на Дальнем Востоке создают буферные зоны, где участки брать нельзя.
Как рассказали в Минвостокразвития, программа раздачи бесплатных гектаров в Арктике будет определена специальным законопроектом, который подготовлен по поручению вице-премьера РФ Юрия Трутнева.
Предполагается, что доступны будут лишь участки сухопутной территории Арктики — в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия, передаёт РИА Новости. Землю площадью до одного гектара можно будет получить в пользование на пять лет, по истечении которых участок потребуется оформить в собственность или долгосрочную аренду. В первые полгода на них смогут претендовать только местные жители, затем — и остальные россияне.
В Минвостокразвития отмечают, что большинство жителей арктической зоны поселились в крупных городах. Из-за оттока населения границы многих из них сужаются, а базовая инфраструктура остаётся. Это хорошая возможность для индивидуального жилищного строительства, уверены власти.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Путин заявил об историческом шансе на решение жилищного вопроса Путин заявил об историческом шансе на решение жилищного вопроса Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Комментарии 87
Недвижимость , Видео , Другое , Личный счет , Юрий Трутнев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин пожалел о повышении налогов
Кудрин пожалел о повышении налогов
Путин предоставил льготы для бизнеса в Арктике
Путин предоставил льготы для бизнеса в Арктике
«Победа» откроет новый регулярный рейс
«Победа» откроет новый регулярный рейс
Путин заявил об уникальном шансе для россиян
Путин заявил об уникальном шансе для россиян
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение