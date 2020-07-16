Программу предоставления бесплатного гектара земли, действующую на Дальнем Востоке, распространят на арктические территории. У неё будут свои нюансы: например, разрешённые территории в Арктике смогут захватывать и черту города, в то время как на Дальнем Востоке создают буферные зоны, где участки брать нельзя.

Как рассказали в Минвостокразвития, программа раздачи бесплатных гектаров в Арктике будет определена специальным законопроектом, который подготовлен по поручению вице-премьера РФ Юрия Трутнева

Предполагается, что доступны будут лишь участки сухопутной территории Арктики — в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия, передаёт РИА Новости. Землю площадью до одного гектара можно будет получить в пользование на пять лет, по истечении которых участок потребуется оформить в собственность или долгосрочную аренду. В первые полгода на них смогут претендовать только местные жители, затем — и остальные россияне.

В Минвостокразвития отмечают, что большинство жителей арктической зоны поселились в крупных городах. Из-за оттока населения границы многих из них сужаются, а базовая инфраструктура остаётся. Это хорошая возможность для индивидуального жилищного строительства, уверены власти.