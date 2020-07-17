ЦБ ожидает роста ипотеки в 2020 году больше 10%

Банк России ожидает существенного роста ипотечных кредитов в 2020 году, больше 10%. Об этом журналистам заявил в ходе онлайн-конференции директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.
"По ипотеке у нас рост год к году 14%, довольно высокий. Там программы поддержки, они будут действовать еще какое-то время, то есть по ипотеке рост будет существенный в этом году, однозначно больше 10%, скорее всего", — сказал Данилов.
Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ставки по ипотеке становятся более доступными для россиян. По ее словам, этому способствует ответственная кредитно-денежная политика ЦБ и льготные ипотечные программы.