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Россияне нашли спасение в дачах 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Карантин пошел на пользу российскому рынку загородной недвижимости: в апреле и мае 2020-го наблюдался ажиотажный спрос на аренду дач, который превысил докризисные показатели в три раза, а уже после отмены режима самоизоляции многие бросились скупать жилье за пределами городов. Об этом говорится в материалах сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, спрос на покупку загородных объектов к началу июля вырос почти на 78 процентов (по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го), а на аренду — на 35 процентов. Средняя стоимость покупки загородного жилья во втором квартале 2020-го составила 1,5 миллиона рублей, арендная плата — 25 тысяч рублей в месяц.
Россияне нашли в дачах спасение не только от коронавируса, но и от финансовых проблем, полагают эксперты. «Рынок загородной недвижимости вышел победителем из затяжной самоизоляции и с каждым месяцем после смягчения карантинных мер бьет новые рекорды по всем показателям, — констатируют они. — Жилье за городом стало для многих спасательным кругом, чтобы переждать инфекционный и экономический кризисы».
В «Авито» подчеркивают, что пандемия показала уязвимость современных городов перед серьезными заболеваниями и активировала тренд на деурбанизацию.
Ранее, в апреле, аналитики заявили, что сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынках загородной и курортной недвижимости. По их мнению, пандемия COVID-19 повысила привлекательность «загородки» как более безопасного типа жилья в период катаклизмов.
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Недвижимость , Видео , Lenta.ru
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