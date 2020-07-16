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Счетная палата сообщила о рисках увеличения числа обманутых дольщиков 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Счетная палата выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам, а также указала на возможность дальнейшего роста числа граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Такие сведения содержатся в отчете, подготовленном по результатам проведенного анализа применения законодательных норм для обеспечения прав граждан в сфере долевого строительства.
"Анализ показал, что, несмотря на принятые в 2018-2019 годах меры по совершенствованию действовавшего законодательства, количество обманутых дольщиков имеет тенденцию к увеличению и в настоящее время, по различным оценкам, составляет порядка 200 тыс. граждан", — говорится в отчете. Исследование проводилось с ноября 2019 по апрель 2020 года.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация с проблемой обманутых дольщиков складывается в Московской (755 домов, или 24,7% от числа проблемных объектов), Ленинградской, Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае и Москве. Всего, по состоянию на март 2020 года, в единый реестр проблемных объектов включен 3 061 жилой дом.
"С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков", — приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Светланы Орловой.
В ведомстве добавили, что проблему усугубляет отсутствие полной и достоверной информации о количестве граждан, права которых были нарушены. "Поэтому Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков", — отметила Орлова.
Также, по мнению экспертов Счетной палаты, проблему обманутых дольщиков поможет решить увеличение финансирования в этой области. Как указывается в отчете, по оценке Фонда защиты прав дольщиков, на 1 января 2020 года необходимо достроить 3 137 жилых домов, и на это требуется 686 млрд рублей, при этом в ДОМ.РФ подсчитали, что только из федерального бюджета в 2020-2024 годах на эти цели потребуется около 722 млрд рублей. В то же время законом о бюджете Фонду в 2020 году предусмотрено лишь 3 млрд рублей, а в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования и вовсе не запланированы. Аналогичная ситуация недостаточного финансирования наблюдается и в регионах, где в 2020-2022 годах средства на достройку проблемных объектов предусмотрены только в 31 регионе в размере порядка 40 млрд рублей.
Оценка деятельности Фонда защиты прав дольщиков
В Счетной палате обратили внимание на низкий уровень расходования средств, которые Фонд защиты прав дольщиков получил из федерального бюджета в 2018-2019 годах. Так, в 2018 году Фонд использовал 0,54% предусмотренных средств (43,5 млн из 8 млрд рублей), а в 2019 году — 18,6% (8,11 млрд из 43,56 млрд рублей).
"Это свидетельствует о крайне низком качестве бюджетного планирования у Минстроя России. Бюджетные средства выделялись Фонду в отсутствие оценки степени технической готовности проблемных объектов, без определения необходимого размера денежных средств и сроков завершения строительства, а также размера предполагаемого возмещения обманутым дольщикам", — отметили в Счетной палате.
Кроме того, вопросы у ведомства вызвали зарплаты сотрудников Фонда, высокий уровень которых "пока не подкреплен значимыми результатами". Согласно данным Счетной палаты, среднемесячная заработная плата в Фонде составила почти 423 тыс. рублей в 2018 году и 219 тыс. рублей в 2019 году (339 тыс. — у сотрудников московских подразделений, и 61 тыс. у работников воронежского структурного подразделения, созданного в 2019 году). Показатели зарплат сотрудников Фонда в Москве в 5 и 3,6 раза соответственно превышают размеры средней зарплаты по столице, в 9,7 и в 7,1 раза размеры зарплат по России. По соответствующему виду экономической деятельности в РФ превышение составило 4,3 и 3 раза соответственно в 2018 и 2019 годах.
При этом результаты деятельности Фонда Счетная палата охарактеризовала как "весьма скромные". Согласно приведенным данным, за три года его работы (с 2017 по 2019 гг.) завершено строительство чуть более 3 тыс. жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1,3 тыс. обманутых дольщиков.
В ведомстве уведомили, что Счетная палата по итогам анализа направила президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину информационные письма с конкретными предложениями решения выявленных проблем.
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Комментарии 11
Недвижимость , Видео , Светлана Орлова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Счетная палата , Минстрой
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