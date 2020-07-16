Счетная палата видит риски роста числа обманутых дольщиков 

Счетная палата (СП) РФ видит риски увеличения количества долгостроев и обманутых дольщиков в стране на фоне участившихся случаев банкротств застройщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

"С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков", — отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

В ведомстве добавили, что по состоянию на март в России насчитывалось более 3 тыс. проблемных домов в 76 регионах. При этом наиболее сложная ситуация складывалась в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

В Счетной палате считают, что проблема усугубляется тем, что до сих пор нет полной и достоверной информации о количестве дольщиков, права которых были нарушены.

"Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нем числилось порядка 48 тыс. человек. В то же время, по различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тыс. человек", — подчеркивают в ведомстве.

В связи с этим Счетная палата рекомендовала правительству РФ провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков.

Также в ведомстве обратили внимание на возможную проблему с финансированием завершения проблемных объектов. В ведомстве напомнили, что по оценкам Фонда защиты прав дольщиков, на достройку 3137 жилых домов потребуется 686 млрд

"При этом законом о бюджете Фонду в 2020 году предусмотрено только 3 млрд рублей, а в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования вообще не запланированы", — подчеркнули в Счетной палате.

В ведомстве считают, что аналогичная ситуация складывается и с региональным бюджетом, поскольку на завершение долгостроев в 31 регионе предусмотрено только 40 млрд рублей.

"Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения короновируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки", — заключила Орлова.

В пресс-службе уточнили, что по итогам анализа Счетная палата направила президенту и правительству информационные письма с конкретными предложениями решения выявленных проблем.

В конце апреля правительство выделило 30 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков. Как отмечалось, с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тыс. граждан.