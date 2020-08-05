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Продажи новостроек в России за полгода сократились на 40% 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В России сократились продажи новостроек
Фото: ТАСС
Почти 230 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья зарегистрировано в России за первое полугодие, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (379,2 тыс.), свидетельствуют данные Росреестра, которые имеются в распоряжении ТАСС.
На вторичном рынке жилья, согласно информации ведомства, с января по июнь в России оформлено 1,36 млн сделок. По сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 3,89 млн договоров купли-продажи, падение составило 65%.
На рынке новостроек в сегменте жилых и нежилых помещений в целом продажи сократились на 38% — с 444,5 тыс. ДДУ в первом полугодии 2019 года до 276,4 тыс. в первом полугодии 2020-го. При этом количество ДДУ со счетами эскроу на 1 июля 2020 года выросло в 22 раза — до 72,7 тыс. (в первом полугодии 2019 года — 3,3 тыс.), отметили в пресс-службе Росреестра.
По данным ведомства, количество ипотечных сделок за полгода сократилось незначительно — на 4,7%. Так, в январе-июне 2020 года было зарегистрировано 1,3 млн ипотечных кредитов (1,37 млн в первом полугодии прошлого года). Однако в июне число ипотечных сделок уже показало рост на 10% — 252,7 тыс. против 229,6 тыс. в июне 2019 года. При этом в период ограничений по коронавирусу доля электронной ипотеки возросла до 40% (по итогам 2019 года — 9%).
В июне продажи жилых и нежилых помещений в новостройках сократились на 53% — было оформлено 49,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве (105,8 тыс. в июне 2019 года). Вторичный рынок в июне упал на 56,7% — оформлено 270,4 тыс. договоров купли-продажи (624,3 тыс. в июне 2019 года).
В целом в Росреестре отмечают восстановление рынка недвижимости, так как после снятия ограничений динамика по учетно-регистрационным действиям начала расти, и к середине июля, меньше чем за два месяца, вышла на аналогичные показатели 2019 года.

"Так, если в апреле 2020 года среднее количество заявлений на учетно-регистрационные действия ежедневно составляло 52,2 тыс., то уже в июне — 104,2 тыс. (85,8% от уровня 2019 года). В настоящее время ведомство ежедневно совершает порядка 122 тыс. сделок (в 2019 году — 122,6 тыс.)", — говорится в сообщении пресс-службы Росреестра.

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Комментарии 1
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Росреестр , ИТАР-ТАСС
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