У экс-губернатора нашли особняк за 100 млн рублей

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов оказался владельцем особняка в Москве площадью 735,4 кв. м. Стоимость жилья и земли бывшего главы региона оценивается в 100 млн рублей. Это больше 30 годовых зарплат Богомолова во главе Зауралья.

Элитный коттедж у бывшего губернатора нашёл Znak.com. Богомолов возглавял Курганскую область с 1997 года по февраль 2014-го. Спустя три месяца он стал советником главы Россельхозбанка , а уже в декабре купил особняк и участок площадью 2600 кв. м в посёлке Благодать. Он находится в 12 км от МКАД по Киевскому шоссе. Дом Богомолова выходит на лесопарк.

Экс-губернатор заявил, что купил дом, когда он ещё не был достроен и представлял из себя «коробку» без ремонта и благоустройства. Сам посёлок Благодать Богомолов отказался считать элитным.

«Достраиваю его до сих пор. Беру в долг, помогают люди. У меня все в порядке, не переживайте, — заявил Богомолов, отказавшись уточнять сумму сделки: — У меня дом в Кургане, у меня была дача. Я потихонечку продавал. Дом пока держу в залоге. Когда (подходящая) цена будет, буду продавать. Работаю день и ночь на этом участке. Благоустройством занимаемся, деревья садим, газоны садим, лес обустраиваем».

Соседями экс-губернатора по коттеджу оказались предприниматели из Кургана. Бывший совладелец «Курганстройресурса» Игорь Пухов купил коттедж схожей площади в январе 2015 года и продал в 2019-м. Владелец курганского «Гаранта» Александр Бородин купил 364-метровый дом в Благодати в сентябре 2014 года и теперь готов сдать его в аренду за 600 000 рублей в месяц.

По словам Богомолова, Пухов и Бородин — знакомые его дочери Натальи Дубовой, которая живёт вместе с отцом. Наличие таких соседей также повлияло на его выбор, заявил экс-губернатор.