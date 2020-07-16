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У российского экс-губернатора нашли особняк за 100 млн рублей 

Секрет Фирмы 1 час назад
У экс-губернатора нашли особняк за 100 млн рублей
Фото: РИА Новости
Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов оказался владельцем особняка в Москве площадью 735,4 кв. м. Стоимость жилья и земли бывшего главы региона оценивается в 100 млн рублей. Это больше 30 годовых зарплат Богомолова во главе Зауралья.
Элитный коттедж у бывшего губернатора нашёл Znak.com. Богомолов возглавял Курганскую область с 1997 года по февраль 2014-го. Спустя три месяца он стал советником главы Россельхозбанка, а уже в декабре купил особняк и участок площадью 2600 кв. м в посёлке Благодать. Он находится в 12 км от МКАД по Киевскому шоссе. Дом Богомолова выходит на лесопарк.
Экс-губернатор заявил, что купил дом, когда он ещё не был достроен и представлял из себя «коробку» без ремонта и благоустройства. Сам посёлок Благодать Богомолов отказался считать элитным.
«Достраиваю его до сих пор. Беру в долг, помогают люди. У меня все в порядке, не переживайте, — заявил Богомолов, отказавшись уточнять сумму сделки: — У меня дом в Кургане, у меня была дача. Я потихонечку продавал. Дом пока держу в залоге. Когда (подходящая) цена будет, буду продавать. Работаю день и ночь на этом участке. Благоустройством занимаемся, деревья садим, газоны садим, лес обустраиваем».
Соседями экс-губернатора по коттеджу оказались предприниматели из Кургана. Бывший совладелец «Курганстройресурса» Игорь Пухов купил коттедж схожей площади в январе 2015 года и продал в 2019-м. Владелец курганского «Гаранта» Александр Бородин купил 364-метровый дом в Благодати в сентябре 2014 года и теперь готов сдать его в аренду за 600 000 рублей в месяц.
По словам Богомолова, Пухов и Бородин — знакомые его дочери Натальи Дубовой, которая живёт вместе с отцом. Наличие таких соседей также повлияло на его выбор, заявил экс-губернатор.
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Комментарии 36
Недвижимость , Александр Бородин , Олег Богомолов , Россельхозбанк
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