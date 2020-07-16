Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.15
$
70.90
81.30
81.58
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
79.10
Индексы и котировки Brent
43.32
+0.07 Золото
1796.63
–0.04 РТС
1219.26
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.07
1.1401
+0.0150
01.07
1.1251
13.07
05.07
21.06

При утяжелении кризиса ставки по ипотеке могут упасть в два раза 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Ипотечным ставкам предсказали резкое падение
Фото: nsn.fm
90% квартир в Московской области покупается по ипотеке. Об этом «Радио 1» сообщила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
«90% квартир в Подмосковье покупают по ипотеке. Это выгодно, потому что ставка 6,5% очень выгодная. Стоимость жилья в Московской области ниже. В регионе вообще выгодно покупать ты находишься рядом с Москвой, сообщение удобное, но цена на жильё может быть на 30-40% ниже. Например, моя знакомая приобрела квартиру в жилом комплексе и выплачивает в месяц 18 тысяч рублей. Кредит рассчитан на 25 лет», — рассказала собеседница «Радио 1».
Ирина Доброхотова предположила, что в будущем ставки по ипотечному кредиту на новое жильё могут снизиться до европейских.
«Банки соревнуются друг с другом за своего клиента и дают сейчас очень хорошие ставки. Но мне кажется, что если у нас осенью будет какое-то ухудшение, то, возможно, правительство ещё будет усиливать меры поддержки. Тогда мы можем приблизиться к ипотечным ставкам западных стран — по ставке 1,5% до 3% можно будет получить кредит, как в Европе. Строительная отрасль сейчас платит 25% налогов. Поэтому, думаю, президент будет её поддерживать. Возможно, этот сценарий мы сможем увидеть», — сказала председатель совета директоров «Бест-Новострой».
В связи с ограничениями, введёнными из-за коронавирусной инфекции, спрос на жильё в России снизился. Государство понизило ставки по ипотечному кредиту на новое жильё до 6,5%. Предельный размер кредита для Московской области составлял 8 млн рублей, сейчас он увеличен до 12 млн рублей. По словам Ирины Доброхотовой, господдержка помогла удержать рынок.
Видео дня. Зарплаты выросли в России на 3-4% за первое полугодие
Национальная Служба Новостей: последние новости
Россиянам предложат бесплатные арктические гектары Россиянам предложат бесплатные арктические гектары Путин заявил об историческом шансе на решение жилищного вопроса Путин заявил об историческом шансе на решение жилищного вопроса Риэлторы подтвердили прогноз Счётной палаты о росте числа обманутых дольщиков Риэлторы подтвердили прогноз Счётной палаты о росте числа обманутых дольщиков
Комментарии 1
Недвижимость , Ирина Доброхотова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Две страны приготовились перейти на евро
Две страны приготовились перейти на евро
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
США ввели новые санкции против России
00:45
США ввели новые санкции против России
Экономика
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
00:35
Оператор «Северного потока—2» ответил на угрозы США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение