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В Москве вырос спрос на жилье в центре города 

Российская Газета и ещё 6 1 час назад
В Москве вырос спрос на жилье в центре города
Фото: ТАСС
В Москве после карантина постепенно восстанавливается спрос на вторичное жилье, расположенное в центральных районах города. Такие данные приводят эксперты Skolkovo Realty.
В Мещанском районе столицы количество покупательских запросов за семь месяцев выросло более чем на 46%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Самая доступная "вторичка" здесь оценивается в 9 миллионов рублей, а самая дорогая — почти в 340 миллионов рублей.
На втором месте по уровню спроса разместился Пресненский район, где самую дешевую вторичную квартиру сейчас можно купить за пять миллионов рублей. На третьем месте — Таганский район. Самый бюджетный лот там оценен в 7 миллионов рублей.

— В последние месяцы по большинству районов центра Москвы мы отмечаем положительную динамику покупательского спроса. По нашему мнению, в ближайшее время количество запросов будет расти, — рассказал генеральный директор компании Борис Борискин. — Среди основных причин можно выделить исторически доступную ипотеку, а также то, что большинство жителей столицы остаются в городе и сейчас они располагают достаточным количеством времени для просмотра интересующих объектов.

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Недвижимость , Личный счет , Рынки
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