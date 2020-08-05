В Москве вырос спрос на жилье в центре города 

В Москве после карантина постепенно восстанавливается спрос на вторичное жилье, расположенное в центральных районах города. Такие данные приводят эксперты Skolkovo Realty.

В Мещанском районе столицы количество покупательских запросов за семь месяцев выросло более чем на 46%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Самая доступная "вторичка" здесь оценивается в 9 миллионов рублей, а самая дорогая — почти в 340 миллионов рублей.

На втором месте по уровню спроса разместился Пресненский район, где самую дешевую вторичную квартиру сейчас можно купить за пять миллионов рублей. На третьем месте — Таганский район. Самый бюджетный лот там оценен в 7 миллионов рублей.