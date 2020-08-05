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Россияне бросились менять одну ипотеку на другую 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Россияне бросились менять одну ипотеку на другую
Фото: ТАСС
Объем рефинансирования ипотеки в России в первом полугодии 2020-го вырос в четыре раза. О том, что россияне на фоне снижения кредитных ставок бросились менять одни займы на другие, свидетельствуют данные «Дом.рф», предоставленные «Ленте.ру».
По оценке банка и агентства Frank RG, в период с января по июнь россияне рефинансировали ипотеки на 246 миллиардов рублей — почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. Доля рефинансированной ипотеки в общем объеме выдачи достигла 16 процентов. Год назад этот показатель был на уровне 5 процентов.
Резкое увеличение объемов рефинансирования эксперты объясняют рекордно низкими ставками по ипотеке, включая ставки по рефинансированию жилищных кредитов — к середине 2020-го они сократились до исторического минимума в 8,5 процента.
Тем временем средняя ставка по ранее оформленным жилищным кредитам, по оценке «Дом.рф», составляет около 11 процентов.
Ранее, в июле, стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.
Видео дня. Российские банки в июне выдали рекордный объем ипотеки
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Недвижимость , Личный счет , Экономика , Lenta.ru
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