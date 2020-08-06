Россияне помогут американцам с доступным жильем 

Компания Mighty Buildings, которая принадлежит бывшему главному инвестиционному директору фонда «Сколково» и основателю венчурного фонда Ruvento Ventures Вячеславу Солоницыну, поможет обеспечить американцев доступным жильем. Стартап привлек 30 миллионов долларов, которые пойдут на создание домов в Калифорнии с помощью 3D-принтера. Об этом пишет Forbes.

Данный подход позволяет автоматизировать процесс строительства до 80 процентов и возводить дома в два раза быстрее. Так, на постройку одной студии площадью 32 квадратных метра понадобится меньше суток.

Также с 3D-печатью можно использовать на 95 процентов меньше рабочей силы и сократить количество отходов в 10 раз, уверяют в компании. Сами дома будут стоить примерно на 45 процентов дешевле зданий, построенных традиционным образом — от 115 до 285 тысяч долларов.

Для работ Mighty Buildings использует композитный материал, состоящий из термореактивных пластмасс и минеральных наполнителей (Light Stone Material — LSM). Производитель утверждает, что так можно печатать не только стены, но и пол с перекрытиями.

На данный момент компания уже доставила клиентам в Калифорнии два жилых модуля, еще несколько установят в ближайшее время.