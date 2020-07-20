В России изменят правила расселения аварийного жилья

Поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов готовятся в России, рассказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин

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«Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем! Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон», – цитирует чиновника «Российская газета».

По словам Степашина, в будущем решение о переселении примут, если две трети жильцов его поддержат. на данный момент эта процедура решается в судебном порядке, занимая большое количество времени.

Еще одна проблема касается самого понятия «аварийное жилье». Чиновник привел в пример такие города, как Якутск и Астрахань. Там много домов, которые находятся в плохом состоянии, но при этом сносу они не подлежат.

«Мы все еще разделяем: отдельно ветхое жилье, отдельно аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое – это и есть аварийное жилье. Нечего их делить», – уверен Степашин.

По его словам, федеральные власти должны помогать регионам избавляться от старых домов.