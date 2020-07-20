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Россия стала квартирным лидером Европы 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Россия стала квартирным лидером Европы
Фото: РИА Новости
Россия стала лидером Европы по числу квартир, введенных в эксплуатацию за последние три года. Согласно результатам исследования, проведенного и опубликованного РИА Новости, за указанной период в стране было построено более 3,3 миллиона квартир.
На каждые 10 тысяч человек в России в 2017-2019 годах введено 227 единиц жилья — это самый большой показатель среди 29 стран Европы. На втором месте — Австрия (207 квартир на 10 тысяч граждан). Третью позицию занял Казахстан с показателем 181 квартира на 10 тысяч человек. В топ-5 вошли также Финляндия и Ирландия.
Меньше всего жилья строят в Италии, выяснили исследователи: 26 квартир на 10 тысяч граждан. Слабый показатель и у Греции (27 квартир), а также у Португалии (34 квартиры на 10 тысяч человек).
«Польша, Белоруссия, Эстония, Литва и Украина расположились подряд на местах с восьмого по 12. И если Польша с результатом 159 квартир на 10 тысяч человек отстает от России примерно на 30 процентов, то Украина, замыкающая эту группу, отстает от российского результата почти в два раза», — отмечают аналитики.
Ранее в июле президент Владимир Путин заявил, что у правительства в настоящее время есть исторический шанс кардинально решить квартирный вопрос в России. Он отметил, что решить жилищную проблему в масштабах страны можно, даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают».
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Комментарии
Недвижимость , Владимир Путин , РИА Новости
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