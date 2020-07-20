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С квартирами, взятыми в ипотеку, появилась новая проблема 

Primpress 45 минут назад
Россияне, которые пытаются досрочно погасить ипотечный кредит, столкнулись с проблемой «возврата» квартиры из банка, сообщает PRIMPRESS.
Как пишет РБК, в июле многие заемщики, которые досрочно закрыли ипотеку, столкнулись с длительной задержкой возврата им закладных на недвижимость. О проблемах пишут клиенты многих крупных российских банков. В их числе Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк, «Открытие» и другие кредитные организации.
Заемщики оставляют отзывы на сайте «Банки.ру». Как пишут россияне, в некоторых случаях банк более месяца задерживает выдачу закладной на квартиру после того, как человек полностью погашает стоимость кредита.
Банки уже признали данную проблему, и они винят в ней ограничения в работе МФЦ и Росреестра.
Ранее сообщалось, что известный экономист Константин Селянин заявил, что уже этой осенью в России может случиться волна банкротств граждан, у которых есть какой-либо кредит в банке.
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Комментарии
Недвижимость , Видео , Личный счет , Константин Селянин , Банк ВТБ , Росбанк , Сбербанк России , Росреестр , Альфа-банк , Banki.ru , РБК
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