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Россияне, которые пытаются досрочно погасить ипотечный кредит, столкнулись с проблемой «возврата» квартиры из банка, сообщает PRIMPRESS.

ВТБ, Росбанк, Как пишет РБК, в июле многие заемщики, которые досрочно закрыли ипотеку, столкнулись с длительной задержкой возврата им закладных на недвижимость. О проблемах пишут клиенты многих крупных российских банков. В их числе Сбербанк Альфа-банк , «Открытие» и другие кредитные организации.

Заемщики оставляют отзывы на сайте «Банки.ру». Как пишут россияне, в некоторых случаях банк более месяца задерживает выдачу закладной на квартиру после того, как человек полностью погашает стоимость кредита.

Банки уже признали данную проблему, и они винят в ней ограничения в работе МФЦ и Росреестра