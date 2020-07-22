Минтруду и Минздраву поручили проработать помощь инвалидам на дому 

Минтруд РФ получил поручение от вице-премьера страны Татьяны Голиковой по проработке мер поддержки инвалидов и пожилых граждан страны после пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом стало известно 22 июля из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ведомство должно будет доложить о результатах проделанной работы до 30 июля. Также Минтруду, Минстрою Минздраву поручили рассмотреть вопрос о создании совместных рекомендаций к субъектам РФ относительно проектирования новых стационарных учреждений. Задача состоит в том, чтобы в рамках пандемии можно было изолировать не менее трети жителей того или иного региона России.

Сотрудники Минтруда должны будут проинформировать совет о результатах работы по подготовке предложения для совершенствования квотирования рабочих мест для инвалидов. В Минздраве и Минстрое разработают документы, согласно которым региональные власти в период повышенной готовности в условиях пандемии возьмут на себя ответственность за организацию в учреждениях соцосблуживания противоэпидемиологических мероприятий, включая лечение их постояльцев от коронавируса, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, власти России выделили на лечение от коронавируса 40 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это средства, направленные с марта по май 2020 года.