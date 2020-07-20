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Определена цена самой дешевой квартиры в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
1,49 млн рублей стоит самая дешевая квартира в Москве
Фото: РИА Новости
Самая дешевая квартира в Москве выставлена на продажу по цене 1,49 миллиона рублей. Объект общей площадью 14 квадратных метров расположен в районе Савелки в Зеленоградском административном округе города, следует из материалов «Объединенной группы риелторских компаний» (ОГРК), предоставленных «Ленте.ру».
Новому собственнику рекордно дешевой квартиры предстоит вложиться в ремонт. Кроме того, имея на руках менее 2 миллионов рублей, можно приобрести жилье в Новомосковском округе Москвы. Несколько лотов в этом бюджете предлагаются в Южном округе Москвы.
Всего в Москве продается более 54 тысяч вторичных квартир. Большинство — 11,8 тысячи — расположены в Центральном округе, определили эксперты.
«Опасности при покупке ультрадешевых квартир в Москве такие же, как и для тех, кто приобретает обычную недвижимость. В столице каждая третья сделка является оспоримой. Поэтому все объекты нужно тщательно проверять. Так, при разговоре с продавцом необходимо узнать то, полная стоимость в договоре или неполная. Именно в этом месте происходит основное мошенничество», — подчеркивают специалисты.
Ранее в июле сообщалось о падении популярности компактного жилья в Москве. По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в столичных новостройках эконом— и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
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Недвижимость , Lenta.ru
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