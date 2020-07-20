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ЦБ может простить Сбербанку 150 миллиардов рублей 

Русская Планета и ещё 1 2 часа назад
ЦБ может простить Сбербанку 150 миллиардов рублей
Фото: Русская Планета
Центральный Банк России и Министерство финансов пришли к соглашению об условиях, по которым субординированный кредит 2008 года выданный Сбрербанку, перейдет в основной капитал банка и станет списываемым.
Источник подтвердил, что «права требований в объеме 150 млрд руб. по субординированному кредиту, предоставленному Банком России ПАО Сбербанк, переданы в казну Российской Федерации».
В 2020 году Министерство финансов имеет возможность изменить условия выданного Сбербанку кредита, чтобы банк смог включить его в источники основного капитала. Право на списание является необходимым требованием для включения субординированного кредита в такие источники, поясняют Ведомости.
Ранее ЦБ сообщал, что за три месяца пандемии ВВП России сократился на 10%.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Экономика , Сбербанк России , Минфин , Центральный банк России , Ведомости
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