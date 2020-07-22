Квартирам одиноких россиян нашли применение

Марату Хуснуллину. В России хотят создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой председатель Союза потребителей России Петр Шелищ обратился к зампредседателя правительства РФ

«Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж», — цитируют Шелища «Известия».

Отмечается, что фонд будет выплачивать рентные платежи пожилым, пополняясь за счет взносов претендентов на жилплощадь. Очередность получения квартир будет определяться суммой взносов. Автор инициативы считает, что создание фонда — это отличная альтернатива ипотеке, так как многие семьи не могут себе ее позволить. Кроме этого, для получения квартиры от пенсионеров не нужен первоначальный взнос. С другой стороны, фонд позволит обеспечивать достойную жизнь пожилым людям. Размер взносов претендентов на жилье будет определяться исходя из их возможностей. Вероятно, он составит 20—50 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, полагает автор инициативы. Рассчитываться он будет от примерной стоимости недвижимости, которую хотел бы получить плательщик.