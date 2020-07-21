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Сбербанк снизил ставки рефинансирования ипотеки 

Lenta.ru 3 часа назад
Сбербанк снизил ставки рефинансирования ипотеки
Фото: РИА Новости
Сбербанк сократил ставки рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими банками. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Снижение составило 0,6 процентного пункта. Рефинансировать стороннюю ипотеку в Сбербанке теперь можно по ставке от 7,9 процента годовых, уточняется в сообщении.
Для рефинансирования ипотеки не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке — достаточно подать соответствующую заявку на портале DomClick.ru. Кроме того, вместе с ипотекой можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, а также задолженность по кредитной карте.
Ранее в июле Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Сокращение стоимости кредитов произошло в рамках программ для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.
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