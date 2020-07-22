США грозит масштабный обвал цен на жилье

В крупных городах США цены на жилье могут резко снизиться из-за пандемии коронавируса, полагает экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер . Об этом он заявил в интервью порталу MarketWatch.

По мнению Шиллера, быстрое распространение COVID-19 уже побудило многих американцев к поиску лучшей жизни за пределами мегаполисов, и деурбанизация будет набирать обороты. В результате спрос на недвижимость в городах сократится, что в свою очередь спровоцирует масштабный обвал цен.

«В обозримом будущем люди не захотят тратить по миллиону долларов на крохотные квартирки, — предрек эксперт. — Что хорошего в городах? Вероятно, хорошие рестораны, театры, музеи, фестивали искусств. Но мнение о городах меняется, когда ты начинаешь бояться людей из-за риска заражения какой-нибудь болезнью».

Кроме того, подчеркнул он, многим американцам и по окончании пандемии коронавируса не придется больше ходить в офисы — компании массово переходят на удаленный режим работы. Поэтому они предпочтут жить за городом.

Ранее в июле стало известно, что средняя ставка по ипотечным кредитам в США достигла рекордно низкого показателя. Впервые за полвека она опустилась до 2,98 процента. В начале 2020-го она составляла 3,72 процента.