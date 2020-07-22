Россияне подали 325 тысяч заявок на льготную ипотеку 

За три месяца россияне подали более 325 тысяч заявок на получение льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Об этом в ходе состоявшейся накануне онлайн-конференции сообщил руководитель подразделения «Дом.рф» по сопровождению программ в жилищной сфере Виталий Насонов.

По его словам, 16% из общего объема заявок пришлись на Северо-Западный федеральный округ, где лидером является Санкт-Петербург (свыше 70% всех заявок). Аутсайдером — Ненецкий АО, где заемщики подали всего две заявки.

Напомним, что с апреля 2020 года в России начала действовать программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки жилья на первичном рынке. Взять льготный кредит в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти можно на квартиры стоимостью до 12 млн рублей, в остальных регионах — до 6 млн рублей.