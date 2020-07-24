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В России могут продлить дачную амнистию 

Прайм и ещё 1 1 час назад
В России предложили продлить дачную амнистию
Фото: РИА Новости
В нижнюю палату парламента России внесли предложение о продлении "дачной амнистии" еще на пять лет.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект, направленный на рассмотрение Думы, "дачную амнистию", завершение которой запланировано на март 2021 года, предлагают продлить до 1 марта 2026 года.
Авторы инициативы — депутаты и сенаторы — обосновали такое предложение тем, что появившийся в 2018 году новый уведомительный порядок регистрации частных домов "все еще не в полной мере" понятен россиянам.
Объявленная для легализации построенных без разрешительных документов дачных домов амнистия, в случае продления, растянется на 20 лет.
Законопроект был внесен в Госдуму 23 июля главой комитета нижней палаты по госстроительству Павлом Крашенинниковым и группой сенаторов.
Напомним, что первоначально дачная амнистия была объявлена в 2006 году. Этот закон дает гражданам возможность зарегистрировать дома, построенные на участках для садоводства, личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без соответствующих разрешений на ввод жилья в эксплуатацию. Действие упрощенного механизма оформления домов неоднократно продлевалось. За 14 лет в рамках этого документа были зарегистрированы права на 13,5 млн домов по всей России.
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Комментарии
Недвижимость , Павел Крашенинников , Госдума
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