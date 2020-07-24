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Россиянам пообещали новый минимум по ипотеке 

Lenta.ru и ещё 16 2 часа назад
Россиянам пообещали новый минимум по ипотеке
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Снижение Центробанком ключевой ставки до 4,25 процента, что стало новым историческим минимумом, поможет снизить и ставку по ипотеке до 7,5 процента в 2020 году. Об этом говорится на сайте финансового института «Дом.РФ».
Россиянам в текущем году пообещали среднюю ставку 7,5-7,8 процента. По подсчетам специалистов, это позволит гражданам реализовать отложенный спрос на жилищные кредиты. В результате в 2020-м будет выдано около 1,2 миллиона ипотек общей суммой до трех триллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года.
Средняя ставка предложения по кредитам на рыночных условиях на новостройки по состоянию на 24 июля составляет 8,16 процента, на готовое жилье — 8,41 процента. Еще год назад ставки по ипотеке составляли не менее 10-10,5 процента», — заявили в аналитическом центре «Дом.РФ».
Ранее Центробанк утвердил концепцию, согласно которой россиян намерены избавить от страховых платежей по ипотеке — банки, выдавая жилищный кредит, будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика.
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Недвижимость , Центральный банк России
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