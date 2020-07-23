Оформление кредитов через мобильные приложения предложили запретить

Эльвиры Набиуллиной. В Российской Федерации предложили запретить гражданам оформлять кредиты через мобильные приложения, пишет RT со ссылкой на письмо главы общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова на имя главы Банка России

Курдесов предложил регулятору ввести запрет на оформление кредитов через банковские мобильные приложения.

По мнению автора инициативы, за последнее время в РФ участились случаи, когда мошенники получают доступ к мобильным устройствам граждан и оформляют на имена жертв кредиты. После этого злоумышленники обналичивают полученные деньги.

Как отметил Курдесов, мошенники действуют по одной отработанной схеме, хотя используют разные пути для доступа к мобильным приложениям россиян.