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Россияне бросились вкладываться в недвижимость 

Lenta.ru 32 минуты назад
Россияне бросились вкладываться в недвижимость
Фото: depositphotos.com
В первом полугодии 2020-го спрос со стороны россиян на покупку недвижимости для сдачи в аренду или для последующей перепродажи вырос на 42 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Об этом говорится в материалах компании Garnet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Россияне буквально бросились вкладываться в недвижимость, отмечают аналитики. При этом пик инвестиционного интереса пришелся на первые два месяца текущего года. «Недвижимость остается самым надежным активом. Если в краткосрочной перспективе цены могут незначительно снизиться, то в долгосрочной квадратные метры стабильно дорожают. Кроме того, катализатором роста стало снижение ключевой ставки, которое привело к снижению доходности банковских депозитов», — поясняют в Garnet.
По словам экспертов, инвестировать в недвижимость россиян также стимулируют новые налоги на доходы по банковским вкладам, а также то, что система страхования вкладов гарантирует сохранность сумм размером не более 1,4 миллиона рублей.
В апреле россиянам отсоветовали вкладываться в квадратные метры. По мнению аналитиков, инвестировать в недвижимость в России в настоящее время можно только для собственного спокойствия, финансовая целесообразность таких вложений под вопросом.
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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